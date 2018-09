Ein Fest für Räder, Öffis und die Stadtseilbahn

19.09.2018, 14:29 Uhr

Am Samstag wird am Hauptplatz das große Mobilitätsfest gefeiert. Davor wird zum "Sternradln" geladen.

Sanfte Mobilität testen





"Nach Alternativen Ausschau halten"



Radparade durch die City

Angesichts von Luftverschmutzung, Lärm und Stau lohnt es sich, über nachhaltige Verkehrslösungen abseits des Autoverkehrs in der Stadt nachzudenken. Dazu lädt die Stadt Linz gemeinsam mit der Radlobby Oberösterreich am Wochenende zum großen Mobilitätsfest.Am Samstag gibt es am Linzer Hauptplatz von 9 bis 14 Uhr die Möglichkeit, unterschiedliche Mobilitätsangebote selbst zu probieren. Die Linz AG stellt ihren neuen, überlangen O-Bus und ihre E-Fahrzeugflotte vor. Die Stadt Linz informiert über Zuschüsse bei der Anschaffung von Lasten- und Dienstfahrrädern. Kinder dürfen sich an einem Radparcours versuchen. Daneben gibt es auch einen großen Radflohmarkt.„Linz verfolgt bereits seit geraumer Zeit Strategien zum Ausbau der sanften Mobilität. Es gilt sowohl den Anteil des Fuß- und Radverkehrs zu erhöhen, als auch nach weiteren Alternativen zum motorisierten Individualverkehr Ausschau zu halten. So können sich alle Interessierten am Hauptplatz über Seilbahnen, Elektrobusse und andere zukunftsorientierte Verkehrsformen informieren“, lädt Bürgermeister Klaus Luger zum Besuch ein.Die Radlobby Oberösterreich veranstaltet in diesem Jahr wieder das "Sternradln" nach Linz. Aus Steyregg, Gallneukirchen, Puchenau und Leonding wird parallel mit dem Rad Richtung Linz gefahren. Ab 11 Uhr wird gemeinsam vom Hauptplatz aus eine Stunde durch das Stadtgebiet pedaliert.