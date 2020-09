Wie die Polizei Salzburg in einer Presseaussendung berichtet, kam es am 7. September 2020 zu einem Arbeitsunfall im Lungau.

ST. MICHAEL IM LUNGAU. Zu einem Arbeitsunfall kam es am 7. September 2020 um gegen 13:30 Uhr in St. Michael im Lungau, meldet die Polizei. Ein 36-jähriger Kraftfahrer sei mit dem Betonmischwagen zu einer Baustelle gekommen, um eine Baugrube zu füllen.

In Grube gestürzt

Bei der Besichtigung sei er am Rande der ca. vier Meter tiefen Grube, die gerade mit einem Bagger ausgehoben wurde, gestanden. Nach dem Auskippen habe der Bagger zurückgeschwenkt und den 36-Jährigen mit der Baggerschaufel an der rechten Schulter erfasst. Der Mann sei in die Baugrube gestürzt und habe sich dabei schwere Verletzungen zugezogen.

Nach der Erstversorgung durch den Notarzt wurde der Lungauer in das Krankenhaus Tamsweg gebracht, endet die Exekutive ihren Bericht.

>> Mehr News aus dem Lungau findest du >>HIER<<