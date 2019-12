Lungaus Bezirksbergrettungsleiter Hannes Kocher hat ein paar gute Tipps für Sie, damit eine Schitour möglichst sicher und genussvoll verläuft.

LUNGAU. Alpine Gefahren erkennen, Sicherheit auf Skitouren, Notfallausrüstung richtig verwenden, Kameradenrettung: das und noch mehr sind die Themen, die bei der Veranstaltung der Bergrettung Tamsweg – "Update Lawine" – , am 29. Dezember 2019, von 8 bis 12 Uhr, beim Prebersee/Ludlalm bei Tamsweg, behandelt werden. Es wird sowohl praktische Übungen im alpinen Gelände geben als auch theoretisches Wissen vermittelt werden. Mitzubringen ist eine komplette Skitouren- und Notfallausrüstung. Kosten: Freiwillige Spende für die Bergrettung.

Wir haben im Vorfeld dieses Workshops beim Lungauer Bezirksbergrettungsleiter Hannes Kocher ein paar Tipps eingeholt, was vor und während einer Schitour so alles zu beachten ist.

Was gilt es vor dem Aufbruch zu beachten?

HANNES KOCHER: "Tourenplanung ist das A und O. Bei all dem ist es wichtig sich zu fragen: Erstens, wer geht – zum Beispiel kleine oder große Gruppe, Anfänger oder Erfahrene et cetera. Zweitens, wann geht man; hier meine ich die Tageszeit, denn zum Beispiel nachmittags besteht im Spätwinter beziehungsweise im Frühling die Gefahr von Nassschneelawinen. Und drittens: Wohin geht man – Länge der Tour, Hangneigung und so weiter. Von diesen Voraussetzungen ausgehend, sollte man sich dann den Wetter- sowie den Schneebericht anschauen. Außerdem sind die Angaben des Lawinenwarndienstes auf www.lawine.at aufmerksam zu lesen. Darüber hinaus gibt es diverse Apps, wie etwa 'Snowsafe' (ist gratis), wo die aktuelle Lawinenlage analysiert wird. Wer kein Internet hat, der soll zumindest den Lawinenwarnbericht in den aktuellen Tagesmedien studieren."

Wie viele Warnstufen gibt es?

KOCHER: "Fünf, wobei vor allem die Stufen zwei (mäßig) und drei (erheblich) von den Wintersportlern vielfach unterschätzt werden; ich warne davor, dies zu tun!"

Welche Ausrüstung muss mit auf den Berg?

KOCHER: "Ich empfehle unterschiedliche warme Bekleidungsschichten. Ein Rucksack muss mit auf Tour – darin verstaut sind Wechselwäsche, etwas zu trinken und eine Jause. Weiters ist eine Notfallausrüstung absolut zu empfehlen bzw. im freien Gelände ist diese so gut wie Pflicht. Dabei handelt es sich um ein LVS (Lawinenverschüttetensuchgerät, im Volksmund: Piepser), eine Sonde, eine Schaufel, ein Handy für Notrufe sowie einen Biwacksack. Letzterer ist schon ab 20 Euro erhältlich und hält warm, bis die Rettungskräfte kommen, wenn du beispielsweise mit einem Beinbruch zum Liegen kommst."

Was hältst du von Airbag-Rucksäcken?

KOCHER: "Grundsätzlich ein gutes Tool, aber nicht unumstritten, weil man sich zu überschätzen beginnt und in gefährliche Hänge eher einfährt. Besser als ein Airbag ist eine ordentliche Planung und der Hausverstand."

Was ist vor dem unmittelbaren Abmarsch zu beachten?

KOCHER: "Das LVS-Gerät einschalten, auf seine Funktion kontrollieren und den Gruppencheck machen; dann stetig die Hangneigung neu einschätzen und beurteilen. Ein Beispiel: Bei Warnstufe drei sollte man auf Hänge mit über 35 Grad Neigung – hier gilt nicht ein Teilstück, sondern der gesamte Hang – verzichten! Diese Beurteilung nennen wir 'Stop or Go'-Methode."

Lungaus Bezirksbergrettungsleiter Hannes Kocher: "Schitourengeher sollten sich immer vor Augen halten: Mache ich bei der Planung alles richtig, dann erübrigt sich vieles und die Tour wird zum Genuss.“

Foto: Peter J. Wieland

hochgeladen von Peter J. Wieland

Was mache ich, wenn ich in eine Lawine komme?

KOCHER: "Von den Stöcken trennen; Schwimmbewegungen machen, um auf der Oberfläche zu bleiben; zum Schluss eine Handmuschelbildung vor den Atemwegen. Wichtig bereits vor der Abfahrt: Auf Fangriemen bitte komplett verzichten, lieber Skistopper verwenden; und bitte die Bindung nicht sperren, sonst geht sie im Falle des Falls nicht auf.“

Was mache ich als Kamerad?

KOCHER: "Notruf absetzen und sofort mit der Kameradenrettung beginnen; dabei die Übersicht behalten, den Verschwindepunkt beachten, die Oberfläche auf dem Lawinenkegel absuchen. Wichtig: Alle LVS-Geräte auf Suchmodus umschalten! Grundsätzlich gilt: ab 15 Minuten unter dem Schnee ist die Chance zu überleben relativ gering. Selbst bei Einsatz eines Hubschraubers kommen wir von der Bergrettung leider meist zu spät."

Hast du Tipps für unterwegs?

KOCHER: "Bereits beim Aufstieg die Abfahrtsvariante festlegen und wenn möglich die gleiche Strecke für die Abfahrt wählen, weil beim Aufstieg ist man vorsichtiger. Ist man in der Gruppe unterwegs, dann unbedingt Sicherheits- und Entlastungsabstand halten: ein Richtwert beim Aufstieg sind mindestens 20 Meter. Die Abfahrt erfolgt einzeln und unter Beobachtung der Bergkameraden."

Ein Abschlusswort!?

KOCHER: "Schitourengeher sollten sich immer vor Augen halten: Mache ich bei der Planung alles richtig, dann erübrigt sich vieles und die Tour wird zum Genuss.“