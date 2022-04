Die Abteilung für Gynäkologie und Geburtshilfe an der Landesklinik Tamsweg "muss" laut einer Mitteilung der Salzburger Landeskliniken (Salk) für neun Tage vorübergehend gesperrt werden.

TAMSWEG. Die Salzburger Landeskliniken (Salk) teilten am Montagnachmittag mit, dass die Abteilung für Gynäkologie und Geburtshilfe an der Landesklinik Tamsweg von Mittwoch, 13. April, 7 Uhr, bis Freitag, 22. April, 7 Uhr, vorübergehend gesperrt werden müsse. Als einen Grund gaben die Salk an, dass sich die Übertragung des neuen designierten Primars in die österreichische Ärzteliste verzögere, sodass dieser – er heißt Athanasios Alimisis und sei zuvor in Deutschland tätig gewesen – derzeit noch nicht in Österreich praktizieren dürfe. Die Salk würden davon ausgehen, dass "dieser Formalakt" in den nächsten Wochen positiv abgeschlossen werden könne.

Grund zwei: Krankenanstalten-Arbeitszeitgesetz



Die Salk gaben noch einen zweiten Grund an: Die beiden weiteren Fachärzte der Abteilung für Gynäkologie und Geburtshilfe am Klinikstandort Tamsweg könnten aufgrund des Krankenanstalten-Arbeitszeitgesetzes den Betrieb der Abteilung nicht "24/7" – also rund um die Uhr – aufrechterhalten. Auch in der Landesklinik Hallein und am Uniklinikum Salzburg sei aufgrund der Corona-Pandemie und des Krankenanstalten-Arbeitszeitgesetzes die Personalsituation weiterhin "derart angespannt", dass keine Ärztinnen und Ärzte für Tamsweg abgestellt werden könnten, so die Salk in der Pressemitteilung.

Salk: "Vorübergehende Maßnahme"



Die Sperre sei eine vorübergehende Maßnahme, die sich auf neun Tage beschränken würde. Die Salk stünden derzeit in Verhandlungen mit einem weiteren Oberarzt für Gynäkologie und Geburtshilfe, sodass den Salk-Angaben zufolge ab dem 1. Juli insgesamt vier Ärzte für die Abteilung in Tamsweg zur Verfügung stehen sollten. Im vergangenen Jahr seien in der Landesklinik Tamsweg 177 Babys zur Welt gekommen.

Auch interessant:

Gebürtiger Spartaner wird Primar an der "Gyn" in Tamsweg

Um 12:05 Uhr sagte das Gesundheitspersonal "Es ist 5 nach 12“

"Wir behandeln kaputte Gelenke"

Gruber: "Dienstposten von der Stadt nach Tamsweg verlagern"

>> Weitere Artikel von Peter J. Wieland findest du >>HIER<<

>> Mehr Lungau-News findest du >>HIER<<

>> Mehr Salzburg-News findest du >>HIER<<