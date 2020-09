Wie in einer Presseaussendung der Polizei Salzburg vermeldet wird, kam es am Mittwoch, 9. September, zu einem Unfall beim Wandern.

UNTERNBERG. Am Nachmittag des 9. September 2020 unternahm eine 44-jährige Lungauerin von Moosham aus eine Wanderung auf den Mitterberg, so die MEldung der Polizei. Beim Abstieg sei sie über eine Wurzel gestolpert und habe sich unbestimmten Grades am Bein verletzt.

Über Wurzel gestolpert

Schwammerlsucher fanden laut der Polizei die Frau, leisteten Erste Hilfe und verständigten die Einsatzkräfte. Acht Männern der Bergrettung bargen die 44-Jährige und brachte sie ins Tal., heißt es weiter. Anschließend sei sie in die Landesklinik Tamsweg eingeliefert worden.

