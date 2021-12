Dass man bei der Talabfahrt des Schigebiets Großeck/Speiereck auf Tourengeher trifft, ist normal, aber dass ein Auerhahn gemütlich über die Piste spaziert, mit dem rechnet man eigentlich nicht.

Auerhahn "Hansi", wie ihn die Schischulkinder nannten, war auch im Frühling für einige Zeit treuer Gast auf der Schipiste, wie schon im ORF berichtet wurde. Wahrscheinlich hat er sich die Piste als Balzort ausgesucht .

Fast täglich sitzt Auerhahn Hansi auch jetzt am Vormittag am Pistenrand oder auf der Piste und beobachtet die Schifahrer. Vielleicht hat er im Frühling kein Weibchen gefunden, dass er wieder auf Brautschau ist?

Nähert man sich ihm, spreitzt er die Federn und gluckert, ein typisches Balzverhalten. Natürlich musste ich das als Hobbyfotografin mit meiner Kamera festhalten. "Hansi" ist sehr frech und überhaupt nicht scheu. Er rückte ganz nahe, wahrscheinlich sah er in mir ein fesches Weiberl. Er stellte sich sogar bei mir und bei einem anderen Schifahrer auf die Schi, als ob er Mitfahrgelegenheit suche. Laut Auskunft von Einheimischen kann Hansi auch aggressiv werden, wenn er sich bedroht fühlt.

Man hat also derzeit im Skigebiet Großeck-Speiereck nicht nur ein Pistenerlebnis mit traumhaften Bedingungen, sondern mit Glück auch ein Naturerlebnis mit Auerhahn Hansi.