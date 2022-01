Einsatz für die Feuerwehr Ramingstein!

Eine Anrainerin setzte am 28.01.2022 um 18.02 Uhr an die LAWZ einen Notruf betreffend einen Brand in Höhe des Kraftwerkes in Kendlbruck ab. Kurz darauf rückten 19 Mann der FF-Ramingstein mit 3 Fahrzeugen in Richtung der Einsatzstelle ab. Beim Eintreffen konnte festgestellt werden, dass durch einen umgestürzten Baum die 30kV Stromleitung beschädigt wurde und einen kleinflächigen Brand entfachte. Um die Schadstelle sicher betreten und löschen zu können, wurde die Salzburg AG verständigt welche umgehend die stromführenden Leitungen abgeschalten und geerdet hat. Der Einsatz konnte um 20.07 Uhr beendet werden.