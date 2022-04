USK St. Michael - USC Piesendorf 4:1 (2:1); Tore: Felix Pfeifenberger (11.), Thomas König (29., 69.), Manuel Ferner (81.); 100 Zuschauer.

Bei winterlichen Wetterverhältnissen gelang den Oberlungauern der erste Punktegewinn im laufenden Frühjahrsdurchgang in der Landesliga. Die Mannschaft von Trainer Gerry Payer kontrollierte von Beginn an das Spiel, erzielte auch die nötigen Tore und kam damit zu einem verdienten Heimerfolg. St. Michael verlor in der 82. Spielminute Mario Aigner durch die gelb/rote Karte nach Foulspiel. Auch ein Spieler der Pinzgauer wurde in der 84. Spielminute nach Foulspiel ausgeschlossen. Bei einem Kopfballduell in der Nachspielzeit verletzte sich ein Piesendorfer Spieler und musste vom roten Kreuz in das Krankenhaus Tamsweg eingeliefert werden.

Mit diesem Heimsieg liegt der USK auf dem 13.Tabellenplatz.

Gespräch mit St. Michael Trainer Gerald Payer: "Wir haben mannschaftlich personell keine Probleme, müssen aber laufend Aufstellungsänderungen, die wegen beruflicher Unabkömmlichkeit von einigen Spielern entstehen, durchführen. Auch auf krankheitsbedingte Ausfälle muss man derzeit immer vorbereitet sein. Mit dem heutigen Spiel bin ich zufrieden. Wir haben von Beginn an dominiert und verdient gewonnen.

Nachtragsspiel am 6. April: SV Grödig 1b - USK St. Michael 5:1 (2:0); Tor: Thomas König (46.); 55 Zuschauer.

USC Mauterndorf - FC Hüttau 1:1 (1:0); Tor: Florian Essl (28.); 90 Zuschauer. Gegen den Tabellenletzten reichte es nur zu einem Punkt für die Mauterndorfer. Der 7. Tabellenrang in der 2. Klasse Süd bleibt erhalten.

Die Samstagsspiele USV Zederhaus - USC Saalbach/Hinterglemm (2 Landesliga Süd) und SK Lenzing - USC Mariapfarr (1. Klasse Süd) wurden abgesagt.