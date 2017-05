Hl. Florian wurde gefeiert

09.05.2017, 13:32 Uhr

Löschmeister Anton Reif wurde die Medaille für 70-jährige eifrige und ersprießliche Tätigkeit auf dem Gebiete des Feuerwehr- und Rettungswesens und Mitgliedschaft in der Freiwilligen Feuerwehr Krakaudorf verliehen. Löschmeister Franz Spreitzer wurde für 40-jährige, aktive und überaus konstruktive Tätigkeit, Oberlöschmeister des Fachdienst Ernst Thanner und Oberlöschmeister Bernhard Wallner wurden mit dem Verdienstzeichen 3. Stufe des LFV Steiermark ausgezeichnet. Dem langjährigen Kapellenmeister der Musikkapelle „Alpenklänge“ Krakauebene, Anton Hlebaina, welcher sein Amt nach 27 Jahren zurücklegte, wurde die Medaille für verdienstvolle Zusammenarbeit in Silber verliehen. Befördert zum Oberfeuerwehrmann wurden Julian Kleinferchner, Gabriel Hallinger und Andreas Tockner und zum Hauptfeuerwehrmann Armin Höfl, Marc Prodinger, Robert Siebenhofer, Oliver Thanner, David Tockner und Heimo Zorko. Stefan Leitner wurde als neuer Ausbilder zum Löschmeister des Fachdienst, Raphael Siebenhofer als neuer EDV-Beauftragter zum Löschmeister der Verwaltung und René Tockner als neuer Zugskommandant zum Brandmeister befördert. Den Kameraden und der Feuerwehrjugend, die an sämtlichen Bewerben für diverse Leistungsabzeichen teilnahmen und dabei ihr Können und Wissen unter Beweis stellten, wurde ebenso gratuliert. Erfreulicherweise konnten 9 Buben und eine Quereinsteigerin neu in den Reihen der Feuerwehr Krakaudorf begrüßt werden. Nach der Defilierung, angeführt von Oberbrandinspektor Christian Dengg und unter den Klängen der Musikkapelle „Alpenklänge“ Krakauebene, fand ein kameradschaftlicher Nachmittag statt.

