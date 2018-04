einfachnäherdran: Regionauten Ausflugs-Tipp Leopoldskroner Weiher

25.04.2018, 03:00 Uhr

SALZBURG. Mit unserer Kampagne #einfachnäherdran holen wir unsere Regionauten (Lesereporter) vor den Vorhang. Nachdem wir im vergangenen Jahr einige unserer Leser persönlich vorgestellt haben, verraten unsere Regionauten diesmal in einem Interview ihre ganz persönlichen Ausflugs-Tipps.

Infobox: Leopoldskroner Weiher



Stadt Salzburg im Stadteil Leopoldskron



Informationen zum Leopoldskroner Weiher

Öffnungszeiten: ganzjährig

Eintritt: frei





Der Leopoldskroner WeiherEs handelt sich dabei um ein Naherholungsgebiet mitten in der Stadt, das sowohl das Herz von Kultur- als auch Naturliebhaber erfreut. Während des Rundweges - der 45 Minuten bis 1 Stunde dauert - bietet sich einem ein wunderschöner Blick auf das Schloss Leopoldskron und die Festung Hohensalzburg. Man kommt auch bei einem Biotop vorbei, wo sich mit ein bisschen Glück unter anderem Graureiher beobachten lassen. Nebenbei bemerkt diente das Schloss Leopoldskron auch als Filmkulisse für das weltbekannte Musical "The Sound of Music".Für Kinder gibt es dort einiges zu entdecken. Der Weiher bietet für viele Wasservögel - z.B. Wildgänse, Enten und Schwäne - eine Heimat. Besonders möchte ich die farbenprächtigen Mandarinenten erwähnen, die jeden Besucher begeistern. Es ist auch ein kleiner Spielplatz vorhanden. Ältere Menschen können sich auf den zahlreichen Bänken ausruhen und für Sportbegeisterte gibt es im angrenzenden Königswäldchen einen Fitnessparcours.Ja, es gibt zwei Gasthäuser, in denen Fischgerichte, Steaks und diverse andere Köstlichkeiten auf der Speisekarte stehen. Wahlweise - je nach Restaurant - ist ein schöner Gastgarten direkt am Ufer oder eine Terrasse mit Blick auf den Weiher vorhanden.Im Salzburger Stadtteil Leopoldskron.Der Leopoldskroner Weiher ist sowohl mit dem Bus als auch mit dem PKW erreichbar; es sind in der Nähe auch Parkplätze vorhanden.n.Das ist schwer zu sagen. Ich finde es zu jeder Jahreszeit schön, z.B. das frische Grün im Frühling, die schattigen Bänke im Sommer, die klare Sicht im Herbst auf die umliegenden Berge sowie der zugefrorene Weiher im Winter, auf dem man auch Eislaufen kann.