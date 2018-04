Felssturz in der Gemeinde Tweng

30.04.2018, 16:43 Uhr

Wie erst am Tag danach bekannt wurde, ereignete sich am späten Nachmittag des 29. April 2018 im Lungau ein Felssturz. Das berichtet die Polizei Salzburg in einer Presseaussendung. Das betroffene Grundstück des Wohnhauses befindet sich laut der Meldung direkt unterhalb eines steilen Waldhanges der dortigen Gebirgslandschaft. Hinter dem Haus im Gemeindegebiet von Tweng befindet sich demnach ein steiler Hang, der über einige hundert Höhenmeter ansteige und schließlich in eine Felswand übergehe.

Anrainer betroffen



Zur Vorfallzeit hätten sich vier Anrainer, drei Männer im Alter von 39, 62 und 71 Jahren, sowie eine Frau im Alter von 82 Jahren auf der Veranda einer Gartenhütte hinter dem Wohnhaus befunden. Nachdem die Anrainer von lauten Geräuschen aufgeschreckt worden seien, hätten sie sich in Richtung der Katschberg-Straße (B 99) in Sicherheit begeben, bevor ein mindestens sieben Tonnen schwerer Felsblock aus dem Wald gerollt sei und unmittelbar vor der Gartenhütte zum Liegen gekommen sei. Bei dem Vorfall sei niemand verletzt, jedoch seien einige Gegenstände der Hauseigentümer zerstört worden.Ein am 30. April 2018 vom Landesgeologen durchgeführter Sichtungsflug mit dem Polizeihubschrauber hätte kein unmittelbares Gefährdungspotential ergeben. Eine Evakuierung der Anrainer konnte unterbleiben, endet der Bericht.