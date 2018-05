Murtalstraße B96: 58-Jähriger verstirbt nach Kollision

02.05.2018, 11:44 Uhr

In den Morgenstunden kam es zu einem Zusammenstoß auf der B96. Dieser endete für einen 58-Jährigen tödlich, ein 21-Jähriger wurde ins Krankenhaus geflogen.

TAMSWEG. Am 2. Mai kam es gegen 6 Uhr zu einem tödlichen Verkehrsunfall im Lungau.Ein 21-Jähriger aus Tamsweg fuhr auf der Murtal Straße (B96) in Richtung Tamsweg. Ein 58-Jähriger aus Tamsweg fuhr auf derselben Straße in Richtung Sankt Michael. Nach derzeitigen Ermittlungen soll der 21-Jährige überholt haben. Es kam zur Kollision der beiden Fahrzeuge.Der 58-Jährige verstarb an seinen Verletzungen. Der 21-Jährige wurde vom Notarzt erstversorgt und in das Krankenhaus Tamsweg gebracht. Von dort wurde er mit dem Rettungshubschrauber in das Landeskrankenhaus in Salzburg geflogen.

Die Staatsanwaltschaft ordnete die Beiziehung des Sachverständigen an. Die Murtalstraße war für vier Stunden gesperrt.Quelle: Landespolizeidirektion Salzburg____________________________________________________________________________________Du möchtest über Neuigkeiten aus deinem Bezirk informiert werden? Melde Dich zum kostenlosen "Whats-App“-Nachrichtendienst der Bezirksblätter Salzburg an! Alle Infos dazu gibt’s hier: meinbezirk.at/1964081