Ortsmeisterschaft Lessach: Sagmeister und Bogensperger erneut erfolgreich

05.02.2018, 05:33 Uhr

Der Asvö Schiclub Lessach veranstaltete die traditionelle Ortsmeisterschaft.

Die Ergebnisse

LESSACH. Am 4. Februar 2018 fand die traditionelle Ortsmeisterschaft in Lessach statt. Die Schneefälle der letzten Tage sorgten für perfekte Schneeauflage und das Wetter zeigte sich während dem Rennen von seiner besten Seite. Das taten auch die knapp 130 Starterinnen und Starter, der jüngste Jahrgang 2015, der älteste war 65 Jahre alt.Alle zeigten beachtliche Leistungen, das Rennen verlief zwar nicht Sturzfrei aber unfallfrei. Gefahren wurde ein Riesentorlauf mit 100 Metern Höhenunterschied und einer Länge von 700 m. Manch traditioneller Zweikampf auf der Piste wurde wiederholt, am Ende waren aber wieder die beiden gleichen aus dem Vorjahr auf dem Stockerl. Laura Sagmeister (mit einer Zeit von 42,07) und Hannes Bogensperger (in 39,55) wurden auch 2018 Ortsmeister.1 SCHRÖCKER Valentina, 20,17

1 SCHRÖCKER Valentina, 20,17

1 LANKMAIR David, 17,261 LANKMAIR Michaela, 26,701 FANNINGER Luis, 24,931 JESSNER Antonia, 1:03,971 SAGMEISTER Simon, 51,951 ENGEL Ines, 51,581 HÖNEGGER David, 45,841 WOLFGER Lena, 52,101 KLEIN Julian, 47,931 PERNER Simone, 46,041 SAGMEISTER Julian, 41,721. HÖNEGGER Monika, 43,112. HÖNEGGER Renate, 48,51, -5,403. BRUGGER Martina, 49,04, -5,931. LANKMAIR Renate, 43,592. HÖNEGGER Kathi, 44,63, -1,043. BREITSCHÄDEL Carina, 45,45, -1,861. SAGMEISTER Laura, 42,07 (ORTSMEISTERIN!)1. KRUG Hans, 43,162. PERNER Peter, 43,51, -0,353. BOGENSPERGER Georg, 44,35, -1,191. KOCHER Alfred, 42,652. SCHRÖCKER Wolfgang, 43,19, -0,543. LANKMAIR Michael, 43,38, -0,731. BOGENSPERGER Markus, 41,302. SCHRÖCKER Manfred, 41,36, -0,063. LANKMAIR Manfred, 42,09, -0,791. BOGENSPERGER Johannes, 39,55 (ORTSMEISTER!)2. HÖNEGGER Andreas, 40,66, -1,113. PERTL Hannes, 41,78, -2,231. JESNER David, 42,512. KOCHER Fabian, 42,53, -0,023. BOGENSPERGER Michael, 45,15, -2,64