St. Michael verliert Heimspiel gegen Puch

08.10.2017, 11:23 Uhr

Mariapfarr spielt Remis

, Tor: Marcel Bernhofer (29.), 200 Zuschauer. Die Heimmannnschaft war in der ersten Spielhälfte spielbestimmend vergab aber einige gute Torgelegenheiten und mußte unmittelbar vor Halbzeit den Ausgleichstreffer kassieren. In Hälfte zwei erzielten die Gäste die spielentscheidenden Tore und fügten den Lungauern die zweite Heimniederflage in der laufenden Meisterschaft zu.

, Tor: Michael Mandl (42.), 150 Zuschauer. Mariapfarr bleibt mit diesem Heimremis Tabellenführer in der 2. Klasse Süd.____________________________________________________________________________________Du möchtest täglich über aktuelle Stories in deinem Bezirk informiert werden? Melde Dich zum kostenlosen "Whats-App“-Nachrichtendienst der Bezirksblätter Salzburg an! Alle Infos dazu gibt's hier: meinbezirk.at/1964081