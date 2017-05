Vier Spiele, vier Siege, acht Punkte

03.05.2017, 15:05 Uhr

10. Frühjahrsrunde:

Landesliga: TTC Intersport Frühstückl Tamsweg I – UTTC Mattsee I 7:3

TAMSWEG. Nach den mäßigen Ergebnissen der Vorwochen gab es in der 10. Runde der Tischtennismeisterschaft für den TTC Intersport Frühstückl Tamsweg kurz vor Saisonende eine optimale Punkteausbeute.Die Tamsweger waren in dieser Begegnung in der Favoritenrolle und wurden dieser auch in jeder Hinsicht gerecht, wenngleich die Mattseer nicht zu den Lieblingsgegnern zählen. Der Spielverlauf war durchaus spannend, denn die Hälfte der Spiele ging in den Entscheidungssatz. Der Heimvorteil und das Publikum im Rücken stärkte jedoch das Selbstvertrauen des Lungauer Spitzenteams und eine ausgeglichene Mannschaftsleistung führte schließlich zum verdienten Sieg. Jürgen Dück, Martin Lohfeyer und Josef Rehrl waren in den Einzelspielen jeweils zweimal erfolgreich. Gewohnt stark wiederum das Doppel Rehrl/Lohfeyer das mit einem knappen Erfolg seine Spitzenposition in der Doppelrangliste festigte.

1. Klasse: TTC Intersport Frühstückl Tamsweg II – ASV Taxham 7:3

3. Klasse: TTC Intersport Frühstückl Tamsweg III – UTTC Salzburg IX 6:4

4. Klasse: UTTC Salzburg VIII - TTC Intersport Frühstückl Tamsweg IV 4:6

Nachdem es im Herbst auswärts eine empfindliche 3:7-Niederlage gegen die Taxhamer gegeben hatte, war diesmal Revanche angesagt. Die Heimischen starteten auch voll motiviert und konzentriert in die Begegnung und übernahmen vom ersten Spiel an das Komando. Nach einem knappen aber umso wichtigeren Erfolg von Hans Jürgen Neumann/Josef Huber im Doppel erspielten sie sich einen 3:1-Vorsprung, den sie in der Folge nicht mehr aus der Hand gaben. Herausragend dabei war auch das Aufeinandertreffen der beiden Nr. 1 Spieler, die auch die Einzelrangliste der Klasse anführen. Im Herbst hatte noch der Salzburger Akteur das bessere Ende auf seiner Seite, diesmal dominierte jedoch Hans Jürgen Neumann klar, feierte mit einem glatten 3:0 Erfolg eine überzeugende Revanche und eroberte sich damit die Führung in der Spezialwertung. Neben dem Doppel punkteten insgesamt: Neumann dreimal, Huber zweimal und Karl Stöckl einmal.Einen spannenden Spielverlauf konnten die Zuseher auch im Heimspiel der dritten Tamsweger Mannschaft verfolgen, wobei den Heimischen entgegen kam, dass die Mozartstädter einen Spieler vorgeben mussten. Nachdem in den knappen Spielen die jungen Salzburger die besseren Nerven bewiesen, war der Ausgang der Begegnung bis zum letzten Punkt offen. Auf Lungauer Seite überzeute diesmal Mannschaftsführer Andreas Thomasberger, der in den Einzelspielen ungeschlagen blieb. Peter Scheuerer steuerte einen Zähler bei.Für die Tamsweger Nachwuchsmannschaft unter der umsichtigen Führung durch Leopold Gappmayr stand mit dem Auswärtsspiel beim Salzburger Großklub der letzte Auftritt der Saison auf dem Programm. Mit einem vollen Erfolg setzte die junge Mannschaft einen tollen Schlusspunkt unter eine erfreuliche erste Meisterschaftssaison. Mit Platz drei in der Abschlusstabelle schaffte das Team auf Anhieb einen Stockerlplatz und wurde damit für den gezeigten Trainingseifer entsprechend belohnt. In der Einzelwertung ist die Leistung vom Jüngsten im Sechsmannkader, Sebastian Eder, besonders erwähnenswert: Eder spielte sich mit 18 Siegen auf Platz zwei der Rangliste.