23.04.2017, 15:59 Uhr

Zur traditionellen Frühjarhsausstellung ludt das Autohaus Neubauer in St. Michael.

ST. MICHAEL (red). Die Familie Neubauer öffnete wie schon in den Vorjahren die Tore ihres Autohauses und zeigte neue Modelle ihrer Automarken. Die Gäste wurden hervorragend bewirtet und so war in der Verkaushalle vom eher kühlen Wetter draussen nichts zu merken.