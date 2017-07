Im Einzelhandel punkten: "Schwierigkeit ist die individuelle Betreuung"

26.07.2017, 16:42 Uhr

Brigitte Brandstätter führt bereits seit 31 Jahren ihre "Handarbeitsstube Brigitte".

Hobby zum Beruf gemacht



Vielseitige Wünsche der Kunden

MARIAPFARR (aho). Beim Bezirksblätter-Besuch in der "HandarbeitsstubeBrigitte" in Mariapfarr berät die Inhaberin gerade zwei Urlaubsgästeaus der Schweiz. Das Ehepaar ist auf der Suche nach einem Tischtuchnach Maß – und wird prompt fündig. „Ich habe gemischtesPublikum in meinem Betrieb. Einheimische kommen das ganze Jahr über,in der Saison sind natürlich auch oft Urlauber da und nehmen gerneetwas für zuhause mit“, schildert Geschäftsführerin Brigitte Brandstätter.In ihrem Betrieb dreht sich hauptsächlich alles um Wolle zumStricken und Häkeln. Auch bekommt man dort das nötige Zubehörsowie Dekorations- und Geschenkartikel. Brandstätter führt dasGeschäft mittlerweile seit 31 Jahren und konnte damit ihr Hobby zumBeruf machen: „Vom Handarbeiten war ich schon in der Schulzeitbegeistert, das hat sich bis heute nicht verändert.“ Am neuen,geräumigen Standort fühlen sich sowohl sie selbst als auch ihreKundinnen und Kunden sehr wohl. „Das neue Geschäft kommt wirklichgut an. Die bessere Übersichtlichkeit und die Parkmöglichkeitenschätzen die Leute sehr.“Die größte Herausforderung im Einzelhandel sei die individuelleKundenberatung. „Jeder Kunde bekommt bei uns ein gänzlich anderesBeratungsgespräch, alleine schon deshalb, weil jeder mit anderenAnforderungen kommt und andere Voraussetzungen mitbringt. Wirverkaufen hier Rohmaterialien und diese sind eben sehr flexibeleinsetzbar“, erklärt Brandstätter die Breite an Wünschen ihrerKundinnen und Kunden.