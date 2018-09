"Schöberl & Partner" verabschiedete zwei "Urgesteine"

11.09.2018, 05:00 Uhr

Andreas Walcher und Elisabeth Walcher traten nach gemeinsam 91 Jahren in den Ruhestand.

SANKT MICHAEL IM LUNGAU. Kürzlich verabschiedete die Sankt Michaeler Steuerberatungskanzlei "Schöberl & Partner" zwei Mitarbeiter in den wohlverdienten Ruhestand . "Andreas Walcher und Elisabeth Walcher waren 49 Jahre bzw. 42 Jahre in der Kanzlei tätig und somit wesentliche Stützen des Unternehmens", betonten die Geschäftsführer Karl Heinz Schöberl, Reinfried Perchtold und Peter Rottensteiner.