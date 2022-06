Im Friseursalon "Hairgott" in der Linken Wienzeile 58 muss weder Mensch, Tier noch Umwelt für Schönheit leiden. Denn hier gibt es vegane und plastikfreie Haarpflege rund um Strähnchen und Blondierungen.



WIEN/MARIAHILF. Wenn man das Wort "vegan" sagt, denken die meisten Menschen nur an Essen. Doch nur die wenigsten wissen, dass zu einem veganen Lebensstil noch viel mehr als das dazu gehört. Die Haarpflege zum Beispiel. Denn auch hier gilt: in den verwendeten Produkten darf nichts zu finden sein, das vom Tier stammt, mag das Milch, Honig oder Wollwachs sein.

Im Friseursalon verzichtet man auf tierische Produkte und Plastik-Einweghandschuhe.

Im Friseursalon "Hairgott" in der Linken Wienzeile 58 ist das schon seit zwei Jahrzehnten oberste Priorität. Von der Haarfarbe bis zum Nagellack besteht hier alles zu hundert Prozent aus pflanzlichen Inhaltsstoffen. "Ich habe schon immer darauf geachtet, gesunde Produkte ohne Tierversuche zu verwenden. In den letzten Jahren ist der Salon nun vollkommen vegan geworden", erzählt Bettina Jescheck, die "Hairgott" im Juli 2002 in der Linken Wienzeile gegründet hat. Sie selbst ernährt sich seit über sechs Jahren vegan.

Plastik ist unerwünscht

Oft nimmt sie ihre Katze "Taubi" mit in den Salon. Sie ist die Einzige, die sich hier nicht vegan ernährt. Während der Öffnungszeiten hält sie sich aus Sicherheitsgründen in einem abgesperrten, transparenten Bereich im "Hairgott" auf.

"Ich arbeite auch schon lange nicht mehr mit Einwegprodukten oder Plastikhandschuhen. Es ist einfach unnötig, wenn man jedes Mal, nachdem man jemanden die Haare färbt, den Mantel wegschmeißen muss", so die gelernte Friseurin.

Blond ohne Gewissensbisse

Schon als Kind wusste sie, dass sie Friseurin werden möchte. "Ich habe der Oma damals immer die Haare eingedreht", erinnert sie sich. "Als Teenager habe ich nach der Schule mit der Ausbildung angefangen und danach in vielen Salons gearbeitet. Mit Anfang 30 habe ich dann den Punkt erreicht, an dem ich gesagt habe, entweder ich mache mich selbstständig oder ich werde mein Leben lang für Firmen arbeiten, in denen ich den Respekt, den ich verdiene, nicht bekomme", so Jeschek. "Jetzt kann ich mein Ding so machen, wie ich will."

Die Frisörinnen des Frisörsalons haben sich auf Strähnchen, Ombres und Blondierung spezialisiert.

Abgesehen von ihrem Umweltbewusstsein spezialisieren sich Jelinek und ihr Team auf Strähnchen, Ombrés und "alles im Blondbereich". "Uns ist es wichtig, alle unsere Kunden individuell zu beraten", so Jeschek.

Die Produkte, die im Frisörsalon verwendet werden, können die Kundinnen und Kunden auch direkt vor Ort kaufen.

Deswegen und aufgrund ihrer umweltbewussten Geschäftsführung kommen die Kundinnen und Kunden gerne in den Salon "Hairgott". Manche wählen den Friseursalon gezielt aus, weil sie wissen, dass sie dort kompetente und ehrliche Haarpflege bekommen – ohne schlechtes Gewissen.

