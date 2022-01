Am Samstag hatten wir uns vorgenommen, den Naschmarkt zu besuchen.

Wegen der Demonstration(en) konnten wir nicht über den Ring mit der Straßenbahn fahren. Also fuhren wir mit der U 3 zur Mariahilfer Straße und bummelten dort entlang. Doch dann entschlossen wir uns, von der Mariahilfer weg in Richtung Süden zu gehen.

Wir bogen in die Esterhazystraße ab, für meinen Fotoapparat ein besonderes Erlebnis. Einige Bilder zeige ich hier.

Wir nahmen uns vor, öfter von der üblichen Route abzuweichen. Wien ist so schön, nicht nur an Hauptstraßen sondern auch in den Nebengassen.