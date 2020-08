Die SVM-Sportstätten Errichtungs- und BetriebsGmbH und SV-Mattersburg Gastronomiebetriebs GmbH haben Antrag auf Eröffnung eines Konkursverfahrens gestellt.

MATTERSBURG. Gerhard Weinhofer vom Österreichischen Verband Creditreform berichtet, dass beide Firmen den Antrag am Landesgericht Eisenstadt eingebracht haben.

Die Gründe dafür liegen in der Insolvenz der Commerzialbank Mattersburg und der folgenden Schließung des Fußballbetriebs durch Lizenzrückgabe des SV Mattersburg. Der Verein war nach dem Bankskandal in finanzielle Schieflage geraten und musste den Konkurs einleiten.

Die Unternehmen waren für die Errichtung und Betreibung des Pappelstadions in Mattersburg inklusive der Gastronimie zuständig. Es sind über 35 Gläubiger und 4 Dienstnehmer betroffen. Über die Vermögenslage ist zur Zeit nichts bekannt.