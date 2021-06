Seit 19. Mai ist in Österreich wieder branchenübergreifend geöffnet. Für so manches Vorhaben, wie für den Besuch in der Gastronomie oder in einem Fitnessstudio, benötigt man einen gültigen Zutrittstest. Doch was wenn die Zeit für den Besuch einer Teststraße fehlt? Die Lösung: der digitale Selbsttest.

BEZIRK MATTERSBURG. Die digital überwachten Selbsttests spielen bei den Öffnungsschritten auch im Burgenland eine große Rolle. Sie gelten als Zutrittsbescheinigung für Veranstaltungen, für die Gastroomie oder auch körpernahe Dienstleister und haben eine Gültigkeit von 24 Stunden. Auch in den Apotheken im Bezirk Mattersburg sind die Gratis-Antigentests erhältlich. "Man merkt, dass die Nachfrage nach den Selbsttests wieder angestiegen ist. Vor der Möglichkeit des digitalen Selbsttests haben die Kunden oft abgewunken und gesagt, dass sie diese nicht brauchen", so die stellvertretende Leiterin der Apotheke Mattersburg, Mag. Sabine Hofians.

Im Bezirk Mattersburg wird das Angebot gut angenommen

"Wir geben den Kunden zu den Selbsttests eine Anleitung mit und erklären gerne den Ablauf, wenn Unklarheiten bestehen", so Hofians. "Ich habe den Selbsttest mit digitaler Erfassung bereits am Wochenende ausprobiert, um mit einer Freundin spontan auf einen Kaffee zu gehen", freut sich Astrid Maurer über die neue Testmöglichkeit. "Erst dachte ich, dass das sicher kompliziert sein wird aber ich wollte nicht extra zu einer Teststraße fahren. Ich bin angenehm überrascht wie einfach und schnell ich so an meine Testbestätigung gekommen bin."

"Geholt habe ich mir meine 'Wohnzimmertests' schon aber ich habe sie noch nicht ausprobiert. Das möchte ich heute aber noch tun. Ich bin schon gespannt ob das wirklich so gut klappt wie gesagt wird", erklärt Martin Hofmaier der mit dem Testergebnis ins Fitnesstudio möchte.

Bisher konnte man pro E-Card fünf kostenlose Antigentests in der Apotheke abholen – ab Juni erhält man zehn Stück.

Selbsttest mit digitaler Erfassung

Wer sich in der Apotheke seine "Wohnzimmertests", unter Vorlage der E-Card, abgeholt hat kann mit der neuen Onlineplattform htts://selftest.bgld-testet.at den Selbsttest unkompliziert zu Hause im eigenen Wohnzimmer durchführen und bekommt ein Testzertifikat. "Zu jeder Selbsttestpackung bekommt man einen QR-Code, den man auf den Selbsttest kleben muss, um die Selbsttests möglichst fälschungssicher zu gestalten", erklärt man in einer Aussendung vom Land Burgenland.

Bei der Anmeldung auf der Onlineplattform bekommt man einen dreitstelligen Code. Dieser muss mit einem Stift gut leserlich auf den Test geschrieben werden. Zur Überprüfung der Gültigkeit der Tests muss man ein Bild von seinem Selbsttest machen und auf der Webseite hochladen. Danach mus der Test mit einem Stift entwertet werden und über die Internet-Anwendung ein weiteres Foto gemacht werden. Sobald beide Bilder hochgeladen und die Gültigkeit des QR-Codes bestätigt ist, wird eine Bestätigung des Testergebnisses per E-Mail zugestellt. Das Zertifikat über ein negatives Testergebnis gilt dann, für den Zeitraum von 24 Stunden, als Zutrtittsbescheinigung für Lokale und Dienstleister.

Hier gehts zur detaillierten Anleitung zur Durchführung der Selbsttests mit digitaler Erfassung