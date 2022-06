Am Montag hatten vier Klassen der Volksschule Mattersburg die Möglichkeit in die Welt der Bienen einzutauchen, dank des Bienenzuchtvereins Mattersburg.

MATTERSBURG. Am Montag, den 27. Juni lud der Mattersburger Imkerverein vier Klassen der Volksschule Mattersburg zum Bienenlehrstand auf der Stierwiese ein. Insgesamt 77 Kinder konnten direkt in das Leben der Bienen eintauchen und stellten den Imkerprofis auch viele Fragen.

Bienen aus nächster Nähe

Gegen 8.30 Uhr kamen die Kinder der 1a und 1b zum Bienenlehrstand und wurden über das richtige Verhalten bei den Bienen informiert. Danach erhielten 10 Kinder einen Imkerhut und konnten so direkt zum Bienenlehrstand, der aus vier Völkern und einem Bienenschaukasten besteht, maschieren. Interessiert konnten sie die Königin bestaunen, erfuhren viel über das Leben der Bienen und außerdem konnten sie auch eine männliche Biene (Drohne) in den Händen halten. Ein besonderes Highlight ist das Honignaschen direkt von der Wabe, was den Kindern besonders gut gefiel und schmeckte.

War eine Gruppe „fertig“ konnte sie sich mit Honigbroten, Äpfel und Getränken stärken und die nächsten 10 Kinder gingen zum Bienenlehrstand.

Auf im Schatten bereitgestellten Tischen konnten die Kinder verschiedene Ausmalbilder zum Thema Bienen verschönern. Gegen 10:30 Uhr kamen dann die Kinder der 3a und 3b Klasse. Diese waren auch sehr begeistert vom Treiben der Bienen und vor allem vom Halten der Drohnen. Als krönenden Abschluss bekamen alle Kinder ein kleines Honiggläschen als Kostprobe für Zuhause mit.