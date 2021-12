In der Gemeinde Hirm wurde am Donnerstag, den 16. Dezember ein Impftag ohne Voranmeldung angeboten.

HIRM. In der Ordination von Dr. Gabriele Mittermayer bot sich diese Woche die Gelegenheit sich gegen Corona ohne vorherige Anmeldung impfen zu lassen. Etwa 45 Personen nahmen dieses Angebot wahr um sich den ersten, zweiten oder dritten Stich zu holen.

"Danke an unsere Ärztin Dr. Mittermayer, ihrem Team und den Gemeindemitarbeitern, die bei der Umsetzung tatkräftig unterstützten", freut man sich in der Gemeinde über die rege Teilnahme.