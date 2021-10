Am Landestag der ÖVP Frauen Burgenland durfte sich Zemendorferin Julia Wagentristl über die Wahö zu neuen Landesleiterin freuen. Mit 100 Prozent der Delegiertenstimmen erzielt sie ein klares Ergebnis.

BURGENLAND. Bundesministerin Susanne Raab und ÖVP-Landesparteiobmann Christian Sagartz gratulieren Julia Wagentristl herzlich zur Wahl und wünschen dem Team alles Gute für die bevorstehenden Aufgaben.

„Die Stärkung aller Frauen in Österreich und die Förderung ihrer Selbstbestimmung hat für mich als Frauenministerin einen besonders hohen Stellenwert. Ich freue mich daher, dass sich Julia Wagentristl als neue Landesleiterin der ÖVP Frauen für die Anliegen der Frauen im Burgenland starkmachen wird und wünsche ihr viel Erfolg in ihrer neuen Funktion“, sagt Frauenministerin Susanne Raab.

"Starke Stimme für alle Burgenländerinnen"

ÖVP-Landesparteiobmann Christian Sagartz arbeitet bereits seit vielen Jahren mit Julia Wagentristl zusammen: „Julia Wagentristl ist eine dynamische und erfahrene Politikerin, die sich mit Herzblut für die Anliegen der burgenländischen Frauen einsetzt. Sie ist eine starke Stimme für alle Burgenländerinnen.“

Wagentristl: "Ein klarer Auftrag für mich"

Die neue Landesleiterin Julia Wagentrisl freut sich über den hohen Zuspruch: „Das Ergebnis ist überwältigend und für mein Team und mich ein klarer Auftrag, uns mit ganzer Kraft für die Frauen in unserem Land einzusetzen. Ich danke für das große Vertrauen und die Geschlossenheit.“

Beim Landestag wurde besonders das Engagement der scheidenden Obfrau Gabi Hafner und ihrem Team in den vergangenen Jahren gewürdigt: „Gabi Hafner hat ihre Aufgabe als Landesleiterin im Sinne der Frauen mit viel Begeisterung und Gespür bewältigt. Wir danken ihr und dem gesamten Team für den leidenschaftlichen Einsatz in den vergangenen Jahren“, so Sagartz und Wagentristl.

Wagentristl verteilt Zitronen bei schlechten politischen Umgangstönen

Ein Fokus der künftigen Arbeit wird auf die Repräsentation und Stärkung von Frauen in der Politik gelegt. „Wir möchten uns verstärkt dafür einsetzen, dass bei der nächsten Gemeinderatswahl mehr Gemeinderatssitze von Frauen belegt werden“, sagt Wagentristl und informiert: „Ein Grund, warum Frauen sich nicht engagieren, ist unter anderem der raue Umgangston und das schlechte Klima in der Politik. Das muss sich ändern. Als sichtbares Zeichen werde ich in Zukunft Zitronen verteilen, sobald ich der Meinung bin, dass jemand mit seinem oder ihrem Verhalten Frauen von der Politik abschreckt.“

Frauenpolitik von, mit und für Frauen

Frauenpolitik ist eine Erfolgsgeschichte. Viele starke, mutige und beharrliche Frauen haben dazu beigetragen. Das Ende der Fahnenstange ist aber noch lange nicht erreicht.

„Beim Landestag wurde ein Leitantrag beschlossen, der viele Bereiche umfasst, begonnen bei der Bildung und Förderung von Frauen abseits von veralteten Rollenbildern bis hin zu Pflege- und Gesundheitsthemen. Unter dem Motto 'Frauenpolitik Neu Denken' möchten wir Frauenpolitik von, mit und für Frauen machen, um die Lebenssituation von Frauen weiter zu verbessern“, so Wagentristl abschließend.