Bewegung gewinnt gegen Corona

Kinder brauchen täglich ausreichend Bewegung! Bewegung wirkt wie Nahrung fürs Gehirn und leistet einen wesentlichen Beitrag zur gesunden, ganzheitlichen Entwicklung der Kinder. Laut den Österreichischen Bewegungsempfehlungen sollen sich Kinder ab dem Schulalter mindestens 60 Minuten täglich bewegen. Kinder im Kindergartenalter noch mehr – 3 Stunden täglich – vielfältig und spielerisch.

Bewegung ermöglicht Stressabbau und unterstützt das Gehirn in seiner Entwicklung. Es kommt zur Verknüpfung neuer Nervenzellen. Regelmäßiges Üben ist entscheidend, um diese neuen neuronalen Verknüpfungen auch aufrecht zu erhalten. Bewegung ist also ein vielfältiger idealer Begleiter in unserer Entwicklung!

Die in Österreich verordneten Ausgangsbeschränkungen und Einschränkungen haben schreckliche Folgen. Viele Trainingseinheiten wurden abgesagt und Nachwuchssportveranstaltungen finden nicht statt. Mit der Hopsi Hopper Weihnachstour setzte die ASKÖ Burgenland einen wichtigen Akzent und zeigt auf wie wichtig regelmäßige Bewegung gerade in dieser schwierigen Zeit ist.



Hopsi Hopper Weihnachtstour voller Erfolg!

Hopsi Hopper der ASKÖ – Fit Frosch unterstützt mit seiner Weihnachtstour die Bewegungscoaches die tägliche Portion Bewegung in den Ferienalltag der Kinder zu bringen. Hopsi Hopper setzt sich für mehr Bewegungsmöglichkeiten für Kinder ein, denn sie brauchen Vorbilder, Bewegungsräume und Bewegungspartner, die Sport und Bewegung spielerisch vermitteln.

Aufgrund von Covid-19 und den daraus resultierenden Bewegungsmangel der Kinder, setzte die ASKÖ Burgenland mit der ersten Hopsi Hopper Weihnachtstour ein Zeichen und machte mit kostenlosen Bewegungsstationen in Neudorf bei Parndorf, Oberwart und Mattersburg auf die Wichtigkeit von Bewegung aufmerksam. Mit dem Bewegungsmangel geht einher, dass gerade durch die Lockdowns und speziell in der Weihnachtszeit die Kinder an Gewicht zunehmen und damit Gefahr laufen, an gesundheitlichen Langzeitfolgen wie Adipositas oder Diabetes zu erkranken. Das Maskottchen der ASKÖ steht seit über 25 Jahren für einen freudvollen, spaßbetonten Zugang zur Bewegung. Bei einem buntem Bewegungsprogramm mit unterschiedlichsten Bewegungsstationen konnten sich die Kinder so richtig austoben und hatten dabei jeden Menge Spaß.

ASKÖ Burgenland Präsident Dr. Alfred Kollar ist von der Idee begeistert in den Ferien eine zusätzliche Portion Bewegung für Kinder anzubieten und Geld für die gute Sache zu sammeln. „Die Bewegung der Kinder hat für uns einen Mehrwert. Für jedes teilnehmende Kind an der Hopsi Hopper Weihnachtstour spenden wir für eine bedürftige Familie aus der Region. Mit den Spenden der Eltern kam die erfreuliche Summe von 1997,-- € zusammen“