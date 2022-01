Winterwanderung in der Region Mittelburgenland-Rosalia

Forchtenstein - Rosalia:

Einmal kurz zu unseren Nachbarn nach Niederösterreich und zurück



Eine Winterwanderung zur Rosalienkapelle, verbunden mit einem kurzen Abstecher nach Niederösterreich, bringt ein unvergessliches Erlebnis. Man genießt atemberaubende Blickpunkte und Fernsichten, wandert durch einen zauberhaften Märchenwald, atmet die gesunde Waldluft und befindet sich im Winterwunderland.

Der Wanderstart und das Wanderziel liegen in der Naturparkgemeinde Forchtenstein, Ortsteil Rosalia. Direkt an der Rosalienstraße ein Stück vor der letzten Haarnadelkurve (Rosalia) befindet sich rechter Hand ein Parkplatz, wo das Fahrzeug bequem für den Start der Wanderung abgestellt werden kann.

Der Ausgangspunkt der Wanderung ist erreicht. Auf bequemen Forststraßen geht es Richtung weißes Kreuz, Tobias Kreuz, bei der ersten Wegegabelung links halten und dem rechten Wegeverlauf folgen. Nun führt es sanft bergauf und man kommt direkt am Heuberg unterhalb der Bodenkulturuniversität aus dem Wald. Ein atemberaubender Blick zur Rax, zur Hohen Wand und zum Schneeberg macht diese Route einzigartig. Weiter dann rechts an den Heuberghäusern entlang und am Ende der Häuserzeile links den Mariazellerweg 06 Richtung Rosalienkapelle.

Angekommen am höchsten Punkt des Heuberges bei der Rosalienkapelle auf 748 Meter Höhe eröffnet sich der schönste Rundumausblick des Landes. Dort oben wo sich Himmel und Erde berühren blickt man nicht nur über den gesamten Naturpark Rosalia-Kogelberg, sondern weit über die Grenzen des Neusiedler Sees mit dem Nationalpark, über das gesamte Wiener Becken und mit etwas Glück sogar bis nach Bratislava – vorausgesetzt es ist ein klarer Wintertag mit guter Sicht.

An den Wochenenden gibt es eine Stärkung im „Rosalia Alpina“, direkt vor Ort, oder im Gasthof Sauerzapf-Daskalakis, sonntags und wochentags im Restaurant Grenadierder Burg Forchtenstein (Dienstag Ruhetag).

Tipp: Verbinden sie Ihre Wanderung mit einer Winterführung der Burg Forchtenstein oder einem Besuch im Reptilienzoo Forchtenstein.