Wenn der Duftbauer mit der Kräuterhexe...

Im Seewinkel triumphiert das violette Lavendelmeer über den Neusiedler See und 1000 und 1 Düfte rollen in sanften Wellen über die pannonische Steppe. Arabische Ringelblume, Zimtbasilikum, Marzipansalbei,…

Höchste Zeit sich einen Platz bei den sinnlichsten Abenteuern des Burgenlandes zu sichern. Neben betörenden Exoten, und sinnlichen Raritäten sind es auch viele außergewöhnliche Sorten heimischer Würz-und Heilpflanzen, die in Frauenkirchen die wertvollen Rohstoffe für Stefan Zwickls Elexiere liefern.

Den Gästen der Duft-Safaris werden alle Schätze – jene am Feld und Dachboden, in Kesseln und in Flacons- dargeboten. Und neben all den Düften versprüht auch noch der Duftbauer seine unbändige Leidenschaft für sein Tun.

Die Sonderedition „Duftwolken-Safari“ widmet sich im burgenländischen Jubiläumsjahr außerdem 5 ausgewählten „typisch burgenländischen“ Düften, allen voran dem Majoran und dem Rosmarin, deren heilkräftige und kulinarische Qualitäten die ORF-Kräuterhexe Uschi Zezelitsch den Gästen - im Rahmen eines im wahrsten Sinne des Wortes köstlichen Schauvortrags unter freiem Himmel - nahe bringen wird.

Ganz im Sinne der gemeinsamen Produktion „Duftwolke Burgenland“, einem frischen, belebenden Raumspray, bestreiten der Duftbauer und die Kräuterhexe auch diese ausgewählten Spezial-Safaris gemeinsam und bieten mit Kräutern zum Riechen, Schmecken, Berühren, Bestaunen und Lauschen allen 5 Sinnen ein einzigartiges und nachhaltiges Erlebnis.

Eine Hexenküche am Feld, ein Duftatelier im ehemaligen Schweinstall – diese „Duftwolken-Safaris“ sind mit Sicherheit magisch!

Kostproben und Rezepte für „schöne Burgenländerin“-Räuchermischung und –Badesalz,

Gärtnersalbe, „Wurstkraut-Frischling“, pannonisches Blütenpesto u.s.w. inklusive.

Termine für „Duftwolken-Safaris“:

Fr 25.06.21, Fr 23.07 und Fr 20.08. jeweils 18:00 Uhr

Maria Weitner-Platz 28

7132 Frauenkirchen

Informationen zu allen Veranstaltungen und Produkten unter: www.steppenduft.at