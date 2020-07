Der Bilanzskandal bei der Commerzialbank Mattersburg hat auch Auswirkungen auf den SV Mattersburg und die Fußballakademie Burgenland.

MATTERSBURG. Rund um den Skandal der Commerzialbank Mattersburg überschlagen sich die Ereignisse. Nachdem Martin Pucher bereits seine Funktion als Vorstandsdirektor in der Bank zurückgelegt hat, „wird er auch aus seinen übrigen Organfunktionen umgehend ausscheiden. Auch bezüglich seiner Funktionen im SV Mattersburg wird Herr Martin Pucher umgehend eine geordnete Übergabe sicherstellen“, teilten seine Anwälte mit.

Lizenzierungsverfahren

Das heißt unter anderem, dass nach über 30 Jahren die Ära von Pucher beim SV Mattersburg zu Ende geht. Wie es mit dem Bundesliga-Verein, bei dem die Commerzialbank auch als Sponsor fungiert, weitergeht, ist ungewiss. „Ich gehe davon aus, dass die Bundesliga ein Lizenzierungsverfahren gegen den SV Mattersburg einleiten wird“, meinte LH Hans Peter Doskozil.

Zwangsabstieg oder Punkteabzug?

Die Bundesliga hat aufgrund der aktuellen Vorkommnisse für Mittwochabend eine Sitzung des Senates 5 angesetzt. Im Zuge dessen wird der Senat den Klub zur Stellungnahme auffordern, um Klarheit über finanzielle Auswirkungen auf den SV Mattersburg zu erhalten.

Die Bundesliga teilt in einer Aussendung unter anderem auch mit, „dass im Falle eines Konkursverfahrens unverändert der Zwangsabstieg zu tragen kommt. Im Falle der Eröffnung eines Sanierungsverfahrens kann ein Klub unter gewissen Voraussetzungen auch in der darauffolgenden Saison in seiner aktuellen Spielklasse verbleiben und muss nicht automatisch absteigen.

Im Fall eines Sanierungsverfahrens gibt es demnach sechs Zähler Abzug in der folgenden Saison, keine Teilnahme an einem UEFA-Bewerb in der folgenden Saison, eine Obergrenze für Personalkosten in den folgenden zwei Saisonen sowie das Verbot, entgeltliche Transfers für die Kampfmannschaft in den zwei folgenden Transferfenstern zu tätigen. Nur ein Verzicht Mattersburgs auf die Lizenz könnte demnach bedeuten, dass die WSG Tirol nicht absteigen muss.

Die Fußballakademie wird zum Standort für das Landessportzentrum Nordburgenland.

Akademie als Standort für Landessportzentrum

Die Zukunft des SV Mattersburg hat auch direkte Auswirkungen auf die Fußballakademie Burgenland, an der der SVM mit 35 Prozent beteiligt ist, „Würde der Fall eintreten, dass die Lizenz für den SV Mattersburg verloren geht, würde das auch bedeuten, dass die Fußballakademie in dieser Form nicht weiter geführt werden kann“, berichtete LH Doskozil.

Die Akademie solle allerdings in jedem Fall als neues Landessportzentrum für das Nordburgenland als Anlaufstelle für den Breitensport erhalten bleiben. „Die Planungen dafür gibt es bereits länger. Nun müssen wir diese Schritte möglicherweise vorziehen“, so Doskozil.

„Das ist eine Sauerei einer Einzelperson“

Finanzmarktaufsicht sperrt Commerzialbank