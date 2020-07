Kunden der Commerzialbank Mattersburg müssen nun – falls nicht bereits vorhanden – ein Konto bei einer anderen Bank eröffnen. Dafür stehen einige Bankinstitute bereit.

BEZIRK MATTERSBURG. LH Hans Peter Doskozil wies bereits in der Pressekonferenz zum Commerzialbank-Skandal darauf hin, dass es nun wichtig sei, dass sich die betroffenen Kunden ein neues Konto besorgen.

Unter anderem gab es bereits Gespräche mit der Ersten Bank und der Bank Burgenland, die kurzfristig ihre Öffnungszeiten erweitern.

Bank Burgenland

„Die Bank Burgenland ist eine im Burgenland tief verwurzelte Regionalbank. Wir verstehen die Anliegen der Kundinnen und Kunden und stehen direkt vor Ort zur Verfügung“, sagt Christian Jauk, Vorstandsvorsitzender der Bank Burgenland und CEO der GRAWE Bankengruppe.

Die Bank Burgenland erhöht kurzfristig die Mitarbeiterkapazitäten und verlängert gleichzeitig die Öffnungszeiten in der Filiale Mattersburg. Insbesondere werden auch Experten der Bank Burgenland vor Ort sein, um Ihre Fragen beantworten zu können. Auch für Firmenkunden wurde eine eigene Hotline eingerichtet.

Raiffeisen

Um die von der Commerzialbank-Schließung betroffenen Privat- und Geschäftskunden zu unterstützen, hat auch die Raiffeisenbankengruppe Burgenland sofortige Maßnahmen beschlossen. So wurden etwa Öffnungszeiten in der Bankstelle Mattersburg verlängert. In einer Aussendung weist Raiffeisen unter anderem darauf hin, „dass die Berater entsprechend geschult sind, um den Betroffenen alle Fragen zu beantworten, die im Zusammenhang mit der Einlagensicherung, der Liquidität oder anderen Bankgeschäften stehen.