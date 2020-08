Vertreter der Wirtschaftskammer überbrachten dem ehemaligen Tankstellenunternehmer aus Mattersburg herzliche Glückwünsche zu seinem Ehrentag.

MATTERSBURG. Kürzlich feierte Ernst Flommer seinen 80. Geburtstag. Er betrieb in Mattersburg eine Tankstelle mit angeschlossener Servicestation und war viele Jahre Obmann der Fachgruppe Tankstellen und Obmann-Stellvertreter der Sparte Transport und Verkehr in der Wirtschaftskammer.

"Wir bedanken uns sehr herzlich bei Herrn Flommer für seine ehrenamtliche Tätigkeit in der Wirtschaftskammer sowie für seinen Einsatz im Sinner seiner Berufskolleginnen und Berufskollegen und wünschen ihm alles Gute für die Zukunft", würdigten Labg. Melanie Eckhardt und Obrfrau der Tankstellen, Tanja Stöckl, die Verdienste des Jubilars.