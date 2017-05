Arbeitslosigkeit im Bezirk Mattersburg sinkt weiter

05.05.2017, 11:42 Uhr

1.282 Personen ohne Job

Baugewerbe im Aufwind

Positive Entwicklung

Ab 50 Jahre besonders schwer

AMS fördert & unterstützt

Im Bezirk setzt sich dieser erfreuliche Trend bereits seit dem April 2016 fort. Waren vor einem Jahr 1.337 Personen beim AMS vorgemerkt, waren im heurigen April 1.282 Frauen und Männer auf Jobsuche. Dies entspricht einem Rückgang von 4,1 Prozent„Die Beschäftigung im Produktions-, bzw. Bau- und Baunebengewerbe nahm die letzten Monate leicht zu“, nennt AMS Mattersburg Geschäftsstellenleiter Markus Plattner einen Grund für den Rückgang der Arbeitslosigkeit.„Die ersten vier Monate des heurigen Jahres stimmen mich durchaus positiv, denn es kam zu einem nicht erwarteten Wirtschaftswachstum, was sich wiederum positiv in den aktuellen Arbeitsmarktzahlen widerspiegelt“, so der AMS-Chef.Weiterhin schlechter als im Durchschnitt entwickelt sich die Altersarbeitslosigkeit bei Menschen ab 50 Jahre. „In dieser Gruppe haben wir eine geringfügige Zunahme der Arbeitslosigkeit zu verzeichnen“, erklärt Plattner. 474 Vorgemerkte bedeuten ein Plus gegenüber 2016 von 3,5 Prozent.„Im Bereich der Zielgruppenförderung wird speziell für ältere Arbeitssuchende seitens des AMS viel getan, um einen raschen Wiedereinstieg ins Berufsleben zu ermöglichen“, bekräftigt Plattner, der auch auf die umfangreichen Angebote für junge Arbeitslose hinweist: „Mit der überbetrieblichen Lehrausbildung verschaffen wir vielen Jugendlichen einen Einstieg ins Berufsleben.“