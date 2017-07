SET aus Marz setzt auf Service durch das AMS

21.07.2017, 10:30 Uhr

Software Engineering Tschürtz Gewinner bei AMS-Unternehmenstour

Firmenaufträge notwendig

MARZ. 35 Betriebe haben die Berater des Service für Unternehmen im Rahmen der AMS-Unternehmenstour im April und Mai besucht. Zum einen um ausführlich über AMS-Dienstleistungen rund um Personalsuche, Fördermöglichkeiten und eServices zu informieren.„Grundlegende Voraussetzung für eine funktionierende Vermittlungsarbeit des AMS ist es, dass wir Vermittlungsaufträge der Firmen bekommen,“ weiß Markus Plattner, Geschäftsstellenleiter des AMS Mattersburg.

Softwarelösungen aus Marz

Umfangreiches Service

„Der Preis des AMS-Unternehmenstour-Gewinnspiels 2017 geht an die Firma Software Engineering Tschürtz aus Marz“, informiert Plattner. Gewonnen hat die Firma ein topaktuelles Tablet.Die Firma SET Software Engineering Tschürtz bietet Softwarelösungen für die Automatisierungstechnik an und ist Ansprechpartner wenn es um Prozess- und Fertigungsanlagen geht. Bei der Personalsuche setzt man bei SET auf die Zusammenarbeit mit dem AMS.„Das AMS hat den Unternehmen einiges zu bieten. Zum Beispiel bringen Vorauswahlen das optimale Ergebnis für die Besetzung offener Stellen. Die breit gefächerte Angebotspalette an Förderungen sieht Eingliederungsbeihilfen oder Qualifizierungsförderungen vor und mit dem eJob-Room können Unternehmen die größte österreichische Job- und Personalbörse nutzen.“