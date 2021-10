Förder-Lexikon Teil fünf: Unterstützung für die Vereine, Wirtschaft und Tourismus im Bezirk Melk.

BEZIRK. Nicht nur als Privatperson hat man die Möglichkeit beim Land NÖ um eine Förderung anzusuchen. Auch Sportvereine, der kleine Nahversorger ums Eck, Wirtschaftstreibende, welche die Digitalisierung vorantreiben, und auch der Tourismus. Genau um diese Förderung geht es in dieser Woche in der BEZIRKSBLÄTTER-Förderserie.

Ein Laden für den Ort

Einer dieser zahlreichen geförderten Vereine im Bezirk Melk ist "Unser Dorfladen Artstetten-Pöbring". Ein SB-Bauernladen mit einer großen Besonderheit. "Wir haben ausschließlich Waren, welche von Ab Hof-Landwirten aus der unmittelbaren Umgebung stammen. Regionalität pur also", erklärt Dominik Meierhofer, Obmann-Stellvertreter des jungen Vereins.

Über 10.000 Kunden

Im Dezember 2020 wurde der Nahversorger im Ortskern von Artstetten eröffnet und erfreut sich großer Beliebtheit. "Mittlerweile durften wir den 10.000sten Einkäufer begrüßen", sagt Meierhofer voller Stolz.

Auch die Zahl der Produzenten ist seit der Eröffnung gestiegen. Am Anfang waren es noch rund 24 Landwirte, mittlerweile ist man bei 42 Produzenten angekommen. Entstanden ist der beliebte Dorfladen aufgrund einer Erhebung des Dorferneuerungsvereines. Dort war die Sehnsucht der Bevölkerung nach einem Nahversorger enorm groß. Nach der Idee einen Verein dazu zu gründen, fanden sich gleich neun Freiwillige, welche den Verein bzw. den Laden nun führen. Die Idee, nur auf regionale Produzenten aus der Umgebung zu setzen, fand enormen Anklang beim Land und es ist das erste in dieser Form geförderte Vereinsprojekt in Niederösterreich, welches zu 100 Prozent gefördert wird. Dies bedeutet aber nicht, dass alle Investitionen komplett vom Land übernommen werden, sondern ein gewisser Betrag wird vom Land übernommen. Lesen Sie nächste Woche alles zu den Förderungen im Bereich Karriere, Bildung und Lehrlinge.

