MELK. Der ganze Bezirk feierte vergangenes Wochenende mit dem Bezirksfest den 100. Geburtstag Niederösterreichs. Genau genommen wurde die Trennung zwischen Wien und Niederösterreich gefeiert.

Beim Bezirksfest in der Bezirkshauptstadt Melk gab es mehrere Rahmenpunkte, wo verschiedene Vereine ihr Können und Wissen unter Beweis stellten. Unter ihnen war auch die Sportunion Melk vertreten, die mit ihren Akrobatikkünsten und dem Urban Dance das Publikum verzauberte.

Breitensport fördern

Die Sportunion Melk feierte zudem ihr 75-jähriges Bestehen und daher war dies der perfekte Anlass, um beide Jubiläen zu vereinen. #%Mit ihren 300 Mitgliedern inklusive der Schwimm-Sektion zählt die Sportunion zu den größten Vereinen Melks. "Unser Ziel ist, den Sport zu fördern und den Kindern den Spaß an der Bewegung näherzubringen", so die Obfrau Karin Herzog.

Zudem schaffen sie für die Hobbysportler einen Ort, wo sie ihre Volleyballkünste trainieren und erweitern können. Somit möchte die Sportunion den Breitensport in Melk fördern. Zu den Programmelementen der Sportunion gehören nicht nur klassische Sportarten wie Volleyball, Eislaufen und Schwimmen dazu. Denn es werden zusätzlich auch neue Arten, wie Free-Running, Cross Training und Kinderyoga, angeboten.