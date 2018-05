Junge Volkspartei aus dem Bezirk Melk bestätigten "alten" Obmann

02.05.2018, 13:32 Uhr

konnte u.a. den Abg. zum NR Bauernbundpräsident DI Georg Strasser und JVP Landesobmann Labg. Bernhard Heinreichsberger unter den zahlreichen Ehrengästen begrüßen.Bitter blickte auf erfolgreiche 2 Jahre zurück, in denen er selbst sowie weitere zwei junge Kandidaten aus dem Bezirk für die Landtagswahl kandidierten und über 1000 Stimmen eroberten oder Sarah Falkensteiner die bei der Nationalratswahl für die JVP im Bezirk mit 800 Stimmen den 2. Platz erreichte.

Die "Nacht in Tracht" auf der Burgruine Aggstein blieb den zahlreichen Gästen aus allen Ortsgruppen aus dem Bezirk Melk in besonders guter Erinnerung. Bei den anstehenden Vorstandsneuwahlen wurde Bitter mit 100% mit seinem neuen Team wieder gewählt. Bitter und Falkensteiner - blickten als neue Doppelspitze der Bezirks JVP zuversichtlich und mit voller Elan in die Zukunft. Mehr Service für die Ortsgruppen und weiterhin engagierte politische Arbeit im Bezirk und auf Landesebene waren nur wenige Hauptaugenmerke die von den beiden betont wurden.Das neue Team der JVP Bezirk Melk stellt sich folgendermaßen zusammen:Bezirksobmann Herbert Bitter (Schönbühel-Aggsbach)Bezirksgeschäftsführerin Sarah Falkensteiner (Loosdorf)Obmann Stv. Florian Kleedorfer (Melk)Finanzreferent Klemens Fischl (St.Oswald)Schriftführerin Sophie Zapotocky (Krummnußbaum)Schriftführerin Stv. Sabine Greil (Bergland)Organisationsreferent Daniel Woldrich (Pöchlarn)Presse & Social Media Referent Benjamin Steyrer (Melk)