"AfochFit" hält nun die Melker Region auf Trab

17.09.2018, 15:43 Uhr

Bis vor Kurzem trainierte Stöckl "nur" in Ybbs, Säusenstein und Melk. Seit Anfang September gibt es neue Destinationen. "AfochFit-Workouts gibt es jetzt außer in den schon bestehenden Standorten auch noch in St. Leonhard, Purgstall und Hausmening", verrät Stöckl. Ein weiteres Highlight ist das neue Angebot eines Kinderwagen-Workouts für Jungmamis. Nähere Infos auf www.afochfit.at oder direkt unter Tel. 0699/11331010.