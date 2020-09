Schlossheuriger in Wilfersdorf

WILFERSDORF. Die Volkshilfe lädt recht herzlich zum Schlossheuriger von 4. bis 13 September im Liechtensteinschloss Wilfersdorf ein. Durch Ihren Besuch unterstützen Sie die Volkshilfe Wilfersdorf, die es sich

zur Aufgabe gemacht hat, Kindern und Personen, die in Not geraten sind, zu helfen.

In den letzten 5 Jahren konnte die Volkshilfe Wilfersdorf € 9.720 Unterstützung

an in Not geratene Personen in Form von Einkaufsgutscheinen für Lebensmittel, Kleidung, Heizkosten, Energiekosten, Schulbedarf und Ausflüge für Kinder auszahlen.

Bitte um tel. Voranmeldung! Tischreservierung erwünscht! Tel. 0650-80-80009

Öffnungszeiten: Freitag u. Samstag 16 – 24 Uhr, Sonn- u. Feiertag 15 – 24 Uhr.