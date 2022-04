Wein & Blues am Freitag, den 22. April ab 18 Uhr

POYSDORF. Am Wochenende nach Ostern ist es wieder soweit: Weintour im Weinviertel! 250 Weinstraßen-Winzeröffnen am 23. und 24. April ihre Weingüter und laden zur Verkostung des neuen Jahrgangs ein. Den Startschuss zur Weintour Weinviertel bildet am Freitag, den 22. April, das Weintour Opening im Eisenhuthaus Poysdorf. Im stilvoll restaurierten Eisenhuthaus erwartet Sie ein stimmungsvoller Auftakt zur Weintour Weinviertel: In der einzigartigen Atmosphäre des Renaissancehofes flanieren Sie von Winzer zu Winzer und verkosten die ausgezeichneten Weine! Die weiteren Zutaten für einen genussvollen Abend sind feine Blues-Klänge mit Jörg Danielsen & Juraj Schweigert und Kulinarik aus der Backstube Eisenhuthaus.

23 Winzer präsentieren 115 Weine

Fein, Hagenbrunn | Frank, Herrnbaumgarten | Haimer, Poysdorf | Hirtl, Poysdorf | Hofer, Auersthal | Hugl-Wimmer, Poysdorf | Malus, Dürnkrut | Müllner, Jedenspeigen | Neustifter, Poysdorf | Oppenauer, Poysdorf | Winzerfamilie Pfalz, Hohenruppersdorf | Prechtl, Zellerndorf | Reitmayer, Herrnbaumgarten | Rieder, Kleinhadersdorf | Rieder Veltlinerhof, Poysdorf | Weinrieder, Kleinhadersdorf | Riegelhofer, Poysdorf | Robert Schodl, Poysdorf | Seltenhammer, Paasdorf | Stadler, Falkenstein | Taubenschuss, Poysdorf | Wallner, Obersdorf | Weindl, Hobersdorf

Der Eintrittspreis inkludiert die Verkostung sämtlicher Weine: € 13,-pP im Vorverkauf im Eisenhuthaus oder unter info@veltlinerland.at bzw.€ 15,-pP an der Abendkasse. Weitere Infos unter info@veltlinerland.at.