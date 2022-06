Exklusive Sportwagen und internationales Flair hat auch das diesjährige Sportwagenfestival in Velden geprägt.

VELDEN/SEYRING. Wenn sich sportwagenbegeisterte Prominente und Freunde zum Dinner in Velden am Wörthersee treffen, darf Beatrice Körmer nicht fehlen.

Die amtierende Miss Europe 2021 führt an der "Riviera Österreichs", durch die funkelnde, abendliche Kultveranstaltung und gibt aus ihrem aktuellen Album die Singleauskoppelungen "Risk it all" , "Just watch" und "Gold" zum Besten.

Mit Charme und toller Stimmer bezaubern die längsten Beine des Weinviertels mittlerweile sämtliche Society Events in Österreich.