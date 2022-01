Selbst Testimonial für den Zyklus die vier Elemente 2019 als Model für den Green Label, die Erde, war Miss Europe diesmal als Jurorin geladen.

BEZIRK. Nach einer Ausschreibung durch die Bundesinnung Mode & Bekleidungstechnik reichten 36 Meisterschneider ihre Kreationen ein. Und eines darf vorweg schon gesagt sein, unsere lokalen Designer brauchen sich nicht verstecken. Groß gefeiert wurde die Preisverleihung nicht, die Auszeichnungen wurden in kleinem Rahmen von nur 25 Personen überreicht.

"Das Voting selbst fand daheim im eher gemütlichen Rahmen statt", verrät Beatrice, "vor dem Bildschirm, wo fotografisch und filmisch jede Robe von ein und dem selben Modell inszeniert wurde. Die Wertungen wurden an die Innung geschickt, wo die Top 12 Kleider ausgewertet wurden. Es ist wirklich unglaublich, wie viele verschiedene, kreativ aufbereitete Modelle aus ein und dem selben Stoff entstehen können. Ich schätze tragbare Couture, die gut zu zeigen ist und den Wiedererkennungswert Schneiderateliers repräsentiert", so die Weinviertlerein.

Die hohe Kunst des Schneiderns

Mit diesem 18. Haute Couture Austria Award 2021 wurden einmal mehr von der Jury die lokalen Schneidermeister unterstützt. Die Nachhaltigkeit wird in den Vordergrund gestellt und dem Trend der Fast-Fashion damit eine klare Absage erteilt.

Was hier gezeigt wurde war eine beeindruckende Leistungsschau der österreichischen Schneidermeister. Präsentiert wurden die Roben von Top-Model Nadine Mirada, die neben Beatrice Körmer und Lili Paul-Roncalli nun die Dritte im Bunde der "The Four Element Collection" ist. Man darf nun auf das letzte Element, Luft, gespannt sein.

Der Erste Platz des "Haute Couture Austria Awards" ging an Julia Lara König aus Wien, Platz zwei teilen sich Elke Acs aus dem Burgenland und der aus Gmünd stammenden Andreas Anibas. Der Dritte Platz fällt an Franzsika Kaider aus Wien.

Die Strasshofer Schneiermeisterin Katharina Schönbauer-Manak schaffte es mit ihrer Kreation unter die Top 12.