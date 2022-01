MISTELBACH. Um dem Andrang an behördlich angeordneten PCR-Tests angesichts der Omikron-Welle Herr zu werden, wurde in Mistelbach eine zweite Teststation eingerichtet. In der Hafnerstraße 6 dient das ehemalige Lichtquelle-Geschäft als fußläufig erreichbare Ergänzung zur Drive-In-Station in der Bauhofstraße.

Achtung: Nur nach Aufforderung durch die Gesundheitsbehörde oder 1450. Hier wird gegurgelt. Öffnungszeiten: täglich 8 bis 16 Uhr. Nähere Infos