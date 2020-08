OBERKREUZSTETTEN (gdi). Keine Pflanze wächst schneller als ein Kürbis, so beschreiben Kürbiszüchter die Faszination der orangefarbenen Riesen. Franz Mathias, vormaliger Österreichischer Kürbis-Staatsmeister erklärt: "Dem Kürbis kann ich beim Wachsen zusehen, pro Tag legt er zehn bis zwölf Kilogramm an Gewicht zu." Allerdings ist dieses Hobby sehr zeitintensiv, denn ein bis zwei Stunden täglich müssen in der Saison investiert werden. Dies umfasst die Vorbereitung des Beetes, Bau und Instandhaltung eines Gewächshauses, weiters muss auch die Wasserversorgung vor Ort ausreichend gesichert sein. Wenn der Samen aufgeht und die Pflanze zu wachsen beginnt, ist eine tägliche Kontrolle ganz besonders wichtig. Denn jedes Blatt der langen Kürbisranken soll sich mit dem Boden verwurzeln, um noch mehr Nährstoffe für die Riesenfrucht aufnehmen zu können. Deshalb gräbt Franz Mathias die Ranken unter jedem einzelnen Blatt in den Boden ein, und das auf einer Fläche von über 80 Quadratmetern. Die Blüten bestäubt er kontrolliert von Hand. Auch die Kosten für das Mitspielen in der Topliga der Züchter sind nicht zu vernachlässigen. Für erstklassiges Samenmaterial, meist aus den USA, gibt der Oberkreuzstetter pro Kern bis zu 40 Euro aus, die Preisgrenze nach oben geht allerdings bis zu 400 Euro pro Stück. Wasserpumpen, Dünger und gutes Gartenwerkzeug schlagen sich ebenfalls auf das Geldbörserl nieder.

Züchter Community ist gut vernetzt

Bei einer Besichtigungstour von Kürbiszüchtern aus Ostösterreich waren Personen aus Retz, Wien, Tulln, Ernstbrunn, Berndorf und vom Rieder Berg gemeinsam unterwegs, um voneinander zu lernen und sie machten auch in Oberkreuzstetten Station. "Ich hoffe, dass ich heuer meine persönliche Bestmarke von 654,8 Kilogramm knacke", meint Franz Mathias. Bis zur Prämierung im Oktober heißt es also gießen, pflegen, und nochmals gießen.