RABENSBURG. In Anerkennung der hervorragenden Leistungen zum Schutz des Naturlands Niederösterreich und zur Vertiefung des Verständnisses der Bevölkerung für den Erholungswert der heimischen Natur verlieh Landeshauptfrau-Stellvertreter Stephan Pernkopf an Bürgermeister Wolfram Erasim den Josef Schöffel-Förderungspreis. Bürgermeister Erasim dankte vor allem der geprüften Naturführerin Ute Nüsken und dem Biologen Werner Lazowski sowie auch der Berg- und Naturwacht, sowie allen und Bürgern, die sich an Maßnahmen beteiligen, die dem Schutz des herrlichen Naturschutzgebiets Thayaauen dienen.