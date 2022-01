FALLBACH (ega). Es ist nicht das erste Mal, dass die Kinder aus Fallbach mit Geld zur Familie Lehr nach Loosdorf kommen. Gesammelt wurde beim Überbringen des Friedenslichtes, einer wunderbaren Weihnachtstradition, bei der die Kinder des Dorfes von Haus zu Haus gehen, um das Licht aus Bethlehem in die ganze Welt zu bringen. Die Ursprungskerze wird in der Geburtsgrotte Jesu entzündet.

„Wir wollen uns sehr bei den Fallbacher Kindern bedanken. Sie tragen dazu bei, dass wir unserem Jürgen einen großen Wunsch erfüllen können“, erzählt Mutter Michaela Lehr. Der heute 26jährige Jürgen konnte bei der Geburt als Zwilling nicht ausreichend beatmet werden und leidet seither an einer spastischen Tetraparese.

Kurz vor Corona erfuhr Michaela Lehr von dem gemeinnützigen Verein „Freizeit PSO“ in Schladming. Der bietet frei nach dem Motto ‚Geht nicht - gibt’s nicht‘ Sommerurlaube und Schikurse für Menschen mit besonderen Bedürfnissen an. Die große Frage war, ob sich der sportbegeisterte Jürgen zutrauen würde, einen Schikurs zu besuchen. Seither wartet Familie Lehr ungeduldig auf das Ende der Pandemie, dann will Jürgen natürlich unbedingt schifahren.

Michaela Lehr hat inzwischen Kontakt mit Freizeit PSO aufgenommen, Schifahren mit Rollstuhl und einem eigenen Schilehrer ist Programm. Da kommt das Geld aus Fallbach gerade zur rechten Zeit.