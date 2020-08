Mistelbach: Vergangenem Mittwoch fand beim Waldheurigen Martinsklause eine weitere Veranstaltung mit viel ländlicher Tradition und jagdlichem Brauchtum statt.

Die Wirtsleute Gabi & Joe luden einmal mehr zu Schmankerl vom Waldheurigen, zudem gab’s Spezialitäten vom Wildschwein aus der Gulaschkanone.

Wild aus der Region

Mit dabei waren auch Wildschweinmaisen mit Erdäpfelpüree, Wildwürstel, Wildkäsekrainer und auch Kesseldürre. Das alles selbstverständlich aus der Gegend und aus der Genussregion Weinviertler Wild.

Umrahmung mit Jagdhornmusik

Feierliche und würdige Umrahmung fand dieser jagdnahe Event mit den Jagdhornbläsern des Schützenvereines Mistelbach und der Hegeringe Gaweinstal und Hochleiten, unter der Leitung von Hornmeister Ing. Rudi Achter.

Unter den zahlreichen Gästen waren auch der Bezirksjägermeister a.D. Herbert Schmidt sowie einige Jagdleiter und Waidkameraden aus dem Jagdbezirk Mistelbach.

Weitere Events stehen an

Beim Waldheurigen Martinsklause sind in nächster Zeit weitere derartige Events geplant. So findet am 05. September ein Spannferkel-Grillen mit musikalischer Umrahmung durch die Trombone Gang’ Stars statt.

Den Menüplan und weitere Informationen finden Interessenten auf Facebook „Waldheuriger Martinsklause“ oder direkt im Lokal.

Planen und reservieren

Planen sie schon heute ihre private Familienfeier, ihre Firmenfeier und vielleicht auch schon die Weihnachtsfeier oder Silvesterparty. Um rechtzeitige Vorbestellung und Reservierung ersuchen Gabi & Joe.

Am Foto: Die Wirtsleute Gab & Joe, Herbert Schütz, Stevan Novak, Andreas Janitsch, Andres, Christian Kornek, Rernböck, Daniel Gassler, Hornmeister Ing. Rudi Achter, Peter Edinger mit Enkelsohn Alexander, Bezirksjägermeister a.D. Herbert Schmidt, Christine und Josef Kohzina.