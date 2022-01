Bezirk Mistelbach/Weinviertel: Die Damen vom Eisstocksportverein „SG Pottschach – Eisbären Neunkirchen“ holten innerhalb von nur drei Tagen zweimal den Landesmeistertitel im Eisstockschießen.

Zur Siegermannschaft gehören neben der Neunkirchner Sportlerin Petra Rudolf auch drei Weinviertlerinnen. Sabrina Pozarek aus Frättingsdorf, Waltraud Platschka aus Mistelbach und Andrea Zrdahal aus Hohenau/March sind seit einiger Zeit aktive Mitglieder und Eissportlerinnen bei den Neunkirchner Eisbären.

Mit dem Gewinn der Goldmedaille am 06. Jänner heurigen Jahres bei der ASKÖ-Landesmeisterschaft in der Eissporthalle Zöbern sicherten sich die Ladys die Teilnahme an der Bundesmeisterschaft. Diese wird am 05. Februar in Ternitz ausgetragen.

Nur drei Tage danach, am 09. Jänner heurigen Jahres, holten sich die Damen in der Eisarena Ternitz wiederum Gold. Damit sicherten sie sich auch den NÖEV-Landesmeistertitel und kürten sich somit zu doppelte Landesmeisterinnen in der Saison 2021/2022.

Die ehrgeizigen Sportlerinnen können allesamt auf sehr erfolgreiche Sportlerjahre zurückblicken. Alleine der jüngste Teil des Quartetts, Sabrina Pozarek, holte sich bereits einmal den Staatsmeistertitel und viermal den Landesmeistertitel. Sie war zudem viermal Vize-Landesmeisterin und mehrmals Bezirksmeisterin von Mistelbach.

Am Foto: Sabrina Pozarek, Petra Rudolf, Andrea Zrdahal und Waltraud Platschka.