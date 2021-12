MISTELBACH. Man kann den Weihnachtseinkauf in totaler Hektik verbringen oder so, wie am 19. Dezember in Mistelbach. Das Stadtmarketing hat sich für den Einkaufssonntag Einmaliges überlegt:

⭐️kostenlose Pferdekutschenfahrt von 11 bis 15 Uhr (gegen Vorweis eines tagesaktuellen Einkaufsbelegs eines Innenstadtbetriebs)

⭐️schokoladige Weihnachtsüberraschung in den Geschäften

⭐️weihnachtlicher Kinder-Streichelzoo beim Terrassendeck ab 10 Uhr

⭐️LIVE-Turmbläser mit Weihnachtsklassikern (13-14 und 15-16 Uhr)

⭐️Mistelbacher Eiszauber geöffnet von 14 bis 20 Uhr

⭐️GRATIS Impf-Möglichkeit bei KLEIDER BAUER Mistelbach von 10 bis 17 Uhr

So wird Einkaufen zum weihnachtlichen Vergnügen.

