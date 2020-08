POYSDORF (ega). Der neue Betreiber von "Nah & Frisch" in Poysdorf, Alfred Zemlyak, ist ein alter Hase. Er weiß genau, worauf er sich da einläßt, hat der gelernte Bäcker und Konditor doch schon in Sankt Margarethen im Burgenland sein "Nah & Frisch" Geschäft geleitet. Zum Einstand in Poysdorf gab es nun köstlichen, natürlich selbstgebackenen

Marillen- und Zwetschkenkuchen und ein Gläschen Sekt für die Stadtpolitiker genauso wie für die Kunden.

Landtagspräsident Carlo Wilfing ließ sich nicht nehmen, die neuen Unternehmer persönlich zu begrüßen und ihnen, genau wie Bürgermeister Thomas Grießl, viel Erfolg und ein gutes Gelingen zu wünschen.

Erst im Juni entdeckte das Paar ein Inserat in den Bezirksblättern, dass ein neuer selbständiger Unternehmer für einen "Nah & Frisch"-Standort gesucht wurde. Auf Nachfrage bei der Firma Kastner erfuhren Alfred Zemlyak und seine Frau Sylvia Mayer, dass es sich um das alteingesessene Geschäft in Poysdorf handelte. So gab es kein Zögern mehr. Das vor zwei Jahren ins nördliche Weinviertel gezogene Paar übernahm nach nicht einmal zwei Monaten Vorbereitung den Betrieb mit den drei Mitarbeiterinnen und dem Lehrbuben im dritten Lehrjahr. "Es war uns ein großes Anliegen, alle Mitarbeiter im Betrieb zu belassen", erzählte der neue Chef. Zur Neuübernahme halfen die drei Töchter mit, kleine Geschenke konnten am Glücksrad "erdreht" werden und aus Loosdorf kamen Freunde und Nachbarn, um den Neueinstieg zu feiern.

Zahlreiche Poysdorfer wußten nicht, dass sich die Familie Stoiber nach jahrzehntelanger Betriebsführung nun ganz aus den beiden Geschäften in Poysdorf und in Kleinhadersdorf zurückzieht um sich ganz auf den groß ausgebauten Standort in Laa an der Thaya zu konzentrieren. Ihr Geschäft und das Wohnhaus mit tollem Swimmingpool in Kleinhadersdorf stehen aktuell zum Verkauf.