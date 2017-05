Auch 2017 gibt es das Weinviertel Labyrinth wieder

09.05.2017, 13:55 Uhr

In nur 300 m Entfernung von der Schnellbahnstation Siebenhirten werden ein Labyrinth und ein Irrgarten im Kukuruzfeld ausgehackt. Besucher können sich nicht nur auf die Suche nach dem richtigen Weg machen, sondern haben auch die Aufgabe, im Irrgarten versteckte Stationen mit Rätselfragen zu finden, um an einem Gewinnspiel teilzunehmen.

Natürlich ist auch für das leibliche Wohl gesorgt. Getränke, Würstel grillen am Lagerfeuer, ein riesiger Sandhaufen, eine Strohburg u.v.m. sorgen für vergnügliche Stunden in der Natur für die ganze Familie und für Jung und Alt. An vielen Tagen sind Live-Musik bzw. Auftritte von Künstlern und weitere Aktivitäten geplant.Das Labyrinth hat von 22. Juli bis 3. September 2017, jeweils Freitag ab 17 Uhr und Samstag und Sonntag ab 14 Uhr geöffnet. Sehr gerne öffnen wir gegen telefonische Voranmeldung ab 10 Personen. Außerhalb der Öffnungszeiten kann das Labyrinth auch in Eigenregie erwandert werden.In den sozialen Medien ist das Labyrinth erfahrungsgemäß mit einer hohen Anzahl von Likes vertreten.Sie haben die Möglichkeit, auf dem Labyrinth-Gelände Ihre Firma zu bewerben oder zu präsentieren, sei es mit Transparenten, Werbetafeln oder Sachpreisen. Kinder dürfen beim Besuch während der regulären Öffnungszeiten Sofortgewinne mitnehmen, wöchentlich und bei der Abschlussveranstaltung werden wertvolle Preise verlost.